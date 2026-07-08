Украина рассчитывает на поддержку Италии в вопросе поставки дополнительных ракет для систем ПВО, – Зеленский

В кулуарах саммита НАТО в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили, в частности, перспективы сотрудничества в области создания системы противоракетной обороны.

Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны Италии в вопросе поставки дополнительных ракет для систем ПВО.

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Каковы итоги беседы Зеленского с Мелони?

Прежде всего глава государства проинформировал итальянского лидера о ситуации в Украине на фоне непрекращающихся российских обстрелов. Страна-агрессор продолжает применять, в частности, баллистическое оружие.

Так, Зеленский обсудил с Мелони перспективы совместной работы в Европе над противоракетной обороной, "чтобы усилить защиту всех – и Украины, и каждой страны".

В ходе беседы также поднимался вопрос о необходимости дополнительных ракет для систем ПВО. Зеленский отметил, что Италия всегда "принципиально помогает защищать жизнь", поэтому он выразил надежду на поддержку.

Лидеры Украины и Италии встретились на саммите НАТО: смотрите видео

Что известно о других заявлениях лидеров НАТО во время саммита?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил дальнейшую поддержку Украины, в частности военную, и заявил о готовности и впредь содействовать мирному урегулированию с помощью дипломатии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников усилить помощь Украине и давление на Россию, чтобы обеспечить победу Украины.

Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что итоговая декларация саммита признает Россию долгосрочной угрозой для Альянса. Он также предостерег Москву от агрессии, подчеркнув, что НАТО будет защищать свои демократии, территорию и образ жизни.