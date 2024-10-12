Переговоры Зеленского с Папой Римским имели 2 цели

Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Ватикан. Там он встретился с Папой Римским. Они обсудили необходимость вернуть украинцев, которые находятся в российском плену и не только.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что позиции Ватикана относительно войны России против Украины не всегда соответствуют интересам нашего государства. Однако Папа Римский имеет влияние в современном мире.

Смотрите также Миллион людей без электричества, – Папа Франциск осудил удары оккупантов по энергетике Украины

Слово Папы Франциска имеет влияние

Владимир Фесенко подчеркнул, что значительная часть украинцев является греко-католиками, поэтому нам важно контактировать с Ватиканом.

В переговорах с Папой Римским речь не идет о его посредничестве в переговорах о мире, нет. Абстрактная позиция "давайте остановимся", которую проповедует Папа Франциск не отвечает украинским интересам,

– отметил политолог.

Он отметил, что встреча Владимира Зеленского с Папой Римским имеет 2 цели.

Первое – напомнить Франциску о том, что завершение войны в Украине зависит не от Украины, а от Владимира Путина. Именно он начал эту войну и именно на него надо влиять, чтобы она прекратилась.

Абстрактными призывами к миру эту войну не остановить,

– сказал Фесенко.

Второе – сотрудничество с Ватиканом в переговорах по обмена военнопленных и детей, которых оккупанты незаконно вывезли на территорию России.

Контакт с Ватиканом соответствует украинским интересам, ведь Папа Римский является духовным лидером для части украинцев. Ему нужно напоминать, что жертвами войны являются люди из его прихода, поэтому он должен о них заботиться,

– высказался Владимир Фесенко.

Стоит заметить, по меньшей мере 177 военнопленных погибли из-за пыток после начала полномасштабного вторжения. Это количество может быть значительно больше из-за отсутствия международного контроля. Отчет ООН подтверждает систематические пытки пленных, российскому руководству известно об этом, однако влиять оно не собирается.