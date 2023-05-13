Зеленский встретился с президентом и премьером Италии: видео события

13 мая 2023, 15:01
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Во время визита в Италию украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также премьером Джорджей Мелони.

Президент поблагодарил за последовательную позицию по поддержке Украины. Киев ценит важную военную помощь, позволяющую противостоять российской агрессии.

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Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды в этой войне. Мы двигаемся в направлении победы. Победа – это и есть мир для нашего государства,
– подчеркнул Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что с Маттареллой говорили о войне и важности победы Украины. Также большое внимание уделили вопросу похищения Россией украинских детей. Политики понимают, что это необходимо остановить, вернуть детей домой и наказать россиян.

Встреча Зеленского с Серджо Маттареллой:

Переговоры Зеленского и Маттареллы / Фото ОП:

Далее президент встретился с премьером Мелони. Началась встреча с дружеских объятий. Далее лидеры проведут переговоры.

Встреча президента с Мелони: видео

Визит Зеленского в Италию: что известно

  • Президент Владимир Зеленский 13 мая впервые за время войны прибыл с визитом в Италию. Кроме президента Италии и премрки, он должен встретиться с Папой Римским.
  • Самолет украинского лидера улетал в сопровождении истребителей Eurofighter "Тайфун". Таким образом, итальянские ВВС приветствовали Зеленского в своей стране.

 

 

Автор: Ольга Музика