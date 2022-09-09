Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши: первые подробности
В Украину 9 сентября прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс. Политики в Киеве встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Первые детали встречи рассказал президент Латвии Эгилс Левитс. Он подчеркнул, что Латвия будет продолжать оказывать сильнейшую поддержку Украине для победы в этой войне.
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Он добавил, что Латвия не бросит Украину и после ее победы над российскими захватчиками.
Я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине для победы в этой войне. Латвия – ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!
– подчеркнул президент Латвии.
Зеленский встречает президента Латвии в Киеве / Фото с твиттера Эгилса Левитса
В то же время премьер Польши поздравил украинских военных с успешным наступлением и пожелал, чтобы это было сигналом окончательной победы.
По словам Моравецкого, победа россии означала бы поражение не только для Украины, но и для Европы, а также ее ценностей.
Санкции против россии становятся все более болезненными для их экономики. Россия использует экономические инструменты в качестве пистолета, который приставлен к голове многих стран ЕС, а в Украине это винтовка, приставленная к телу,
– заявил премьер Польши.
О чем говорили политики
Моравецкий добавил, что во время встречи с Зеленским они подняли вопрос:
- создание совместного хаба для обучения и ремонта оборудования;
- снабжение оружия;
- организации денежной помощи.
Ранее польский премьер сказал, что прибыл в Украину для обсуждения важных вещей, связанных с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью.
Встреча политиков в Киеве / Фото Канцелярии польского премьер-министра
Добавим, что накануне, 8 сентября, Киев с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи с Зеленским Блинкен проинформировал президента Украины о последнем транше американской помощи Украине в сфере безопасности.
Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько нужно. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается – и будет оставаться столицей суверенной, независимой Украины,
– сказал госсекретарь США.
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