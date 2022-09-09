Зеленский встретился с президентом Латвии и премьером Польши: первые подробности

В Украину 9 сентября прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс. Политики в Киеве встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Первые детали встречи рассказал президент Латвии Эгилс Левитс. Он подчеркнул, что Латвия будет продолжать оказывать сильнейшую поддержку Украине для победы в этой войне.

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Он добавил, что Латвия не бросит Украину и после ее победы над российскими захватчиками.

Я нахожусь в Киеве, чтобы заверить Зеленского в том, что Латвия будет продолжать оказывать сильную поддержку Украине для победы в этой войне. Латвия – ваш защитник. Латвия поможет в восстановительных работах. Слава Украине!

– подчеркнул президент Латвии.

Зеленский встречает президента Латвии в Киеве / Фото с твиттера Эгилса Левитса

В то же время премьер Польши поздравил украинских военных с успешным наступлением и пожелал, чтобы это было сигналом окончательной победы.

В последние дни на северо-восточной границе Украины, в Харьковской области, стремительно развивается контрнаступление. Уже освобождены более 20 населенных пунктов , в том числе важный узловой центр Балаклея.

По словам Моравецкого, победа россии означала бы поражение не только для Украины, но и для Европы, а также ее ценностей.

Санкции против россии становятся все более болезненными для их экономики. Россия использует экономические инструменты в качестве пистолета, который приставлен к голове многих стран ЕС, а в Украине это винтовка, приставленная к телу,

– заявил премьер Польши.

О чем говорили политики

Моравецкий добавил, что во время встречи с Зеленским они подняли вопрос:

создание совместного хаба для обучения и ремонта оборудования;

снабжение оружия;

организации денежной помощи.

Ранее польский премьер сказал, что прибыл в Украину для обсуждения важных вещей, связанных с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью.

Встреча политиков в Киеве / Фото Канцелярии польского премьер-министра

Добавим, что накануне, 8 сентября, Киев с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи с Зеленским Блинкен проинформировал президента Украины о последнем транше американской помощи Украине в сфере безопасности.

Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько нужно. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается – и будет оставаться столицей суверенной, независимой Украины,

– сказал госсекретарь США.

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