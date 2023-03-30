Готовы открыть танковый завод: делегация Rheinmetall приехала в Киев на встречу с Зеленским
Источник:Владимир Зеленский
Делегация немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG 30 марта побывала в Киеве. Представители компании во главе с председателем Rheinmetall Армином Паппергером встретились с Владимиром Зеленским.
Зеленский сообщил, что вместе с делегацией Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером подробно обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном.
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Зеленский обсудил перспективы развития сотрудничества
Также стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.
Необходимо дальнейшее углубление партнерства с целью обеспечения как неотложных потребностей Сил обороны Украины, так и существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе,
– заявил Зеленский.
Глава государства также выразил благодарность оборонной компании Германии, "а также всему немецкому народу за всестороннюю помощь и поддержку Украины".
"Ценим эту важную помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности", – добавил президент.
Rheinmetall готов построить танковый завод в Украине
- Ранее сообщалось, что Rheinmetall находится в процессе переговоров с украинским правительством по строительству танкового завода в Украине.
- Паппергер заявил, что приблизительная стоимость строительства завода составит 200 миллионов евро. Каждый год завод может выпускать до 400 основных боевых танков типа Panther.
- Глава Rheinmetall назвал переговоры с Украиной "многообещающими". Он выразил надежду, что нужные решения будут приняты "в течение следующих двух месяцев".
- Что важно, в Rheinmetall готовы строить завод, несмотря на войну России против Украины и ракетные обстрелы. Паппергер уверен, что танковый завод можно защитить от российских обстрелов с помощью противовоздушной обороны.