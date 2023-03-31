Зеленский встретился с Санду в Киеве: первые кадры

31 марта 2023, 18:49
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Владимир Зеленский

31 марта президентка Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с рабочим визитом. Зеленский встретил коллегу в Мариинском дворце.

В ходе встречи лидеры государств предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Зеленский подчеркнул, что сейчас государства делают все необходимое для развития дружеских и тесных отношений.

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Какова цель встречи

В ходе переговоров украинский лидер также отметил важность солидарности Молдовы с народом Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.

Майя Санду встретилась с Зеленским: смотрите видео

Кроме того, глава государства проинформировал Санду о ситуации на фронте.

Президентка Молдовы посетила Киев / Фото ОП

Отдельное внимание было уделено вопросу создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также перспективам движения наших государств путем европейской интеграции.
– сообщил Зеленский.

В ходе встречи президент отметил совместное достижение в инфраструктуре – соединение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем.

Союзники Украины посетили Бучу

  • В этот же день, в годовщину деоккупации Бучи, в Украину прибыли глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.
  • Политики совершили визит в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где в прошлом году нашли массовые захоронения жителей Бучи, убитых российскими оккупационными войсками.
  • Зеленский вручил Буче отличие "город-герой". Он не сомневается, что человечность победит, однако мир должен помнить каждый украинский город, ведущий борьбу с врагом.
  • Кроме того, президент поблагодарил партнеров. Он отметил, что с Голобом обсуждали новый пакет военной помощи от Словении, а также взаимодействие по восстановлению и восстановлению освобожденных территорий.

Автор: Анна Романюк