Зеленский встретился с Санду в Киеве: первые кадры
Источник:Владимир Зеленский
31 марта президентка Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с рабочим визитом. Зеленский встретил коллегу в Мариинском дворце.
В ходе встречи лидеры государств предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Зеленский подчеркнул, что сейчас государства делают все необходимое для развития дружеских и тесных отношений.
Интересно Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора
Какова цель встречи
В ходе переговоров украинский лидер также отметил важность солидарности Молдовы с народом Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.
Майя Санду встретилась с Зеленским: смотрите видео
Кроме того, глава государства проинформировал Санду о ситуации на фронте.
Президентка Молдовы посетила Киев / Фото ОП
Отдельное внимание было уделено вопросу создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также перспективам движения наших государств путем европейской интеграции.
– сообщил Зеленский.
В ходе встречи президент отметил совместное достижение в инфраструктуре – соединение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем.
Союзники Украины посетили Бучу
- В этот же день, в годовщину деоккупации Бучи, в Украину прибыли глава правительства Словакии Эдуард Гегер, премьер Словении Роберт Голоб, премьер Хорватии Андрей Пленкович и президент Молдовы Майя Санду.
- Политики совершили визит в церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где в прошлом году нашли массовые захоронения жителей Бучи, убитых российскими оккупационными войсками.
- Зеленский вручил Буче отличие "город-герой". Он не сомневается, что человечность победит, однако мир должен помнить каждый украинский город, ведущий борьбу с врагом.
- Кроме того, президент поблагодарил партнеров. Он отметил, что с Голобом обсуждали новый пакет военной помощи от Словении, а также взаимодействие по восстановлению и восстановлению освобожденных территорий.