Зеленский встретился с Санду в Киеве: первые кадры

31 марта президентка Молдовы Майя Санду прибыла в Киев с рабочим визитом. Зеленский встретил коллегу в Мариинском дворце.

В ходе встречи лидеры государств предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Зеленский подчеркнул, что сейчас государства делают все необходимое для развития дружеских и тесных отношений.

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Какова цель встречи

В ходе переговоров украинский лидер также отметил важность солидарности Молдовы с народом Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.

Майя Санду встретилась с Зеленским: смотрите видео

Кроме того, глава государства проинформировал Санду о ситуации на фронте.

Президентка Молдовы посетила Киев / Фото ОП

Отдельное внимание было уделено вопросу создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также перспективам движения наших государств путем европейской интеграции.

– сообщил Зеленский.

В ходе встречи президент отметил совместное достижение в инфраструктуре – соединение Одесской области и юга Молдовы новым железнодорожным коридором с общим пограничным и таможенным контролем.

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