Зеленский встретился с сенаторами США перед визитом в Белый дом

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон. Украинский глава государства уже встретился с сенаторами Соединенных Штатов.

Фото с президентом Украины опубликовала сенатор США Эми Клобушар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Клобушар в соцсети Х.

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Что известно о встрече Зеленского с сенаторами США

Эми Клобушар прокомментировала встречу с Зеленским.

Действительно хорошая двухпартийная встреча перед тем, как президент Зеленский направится в Белый дом. Мы с Украиной,

– говорит сенатор.

В то же время Зеленский заявил, что во время встречи с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне главными темами переговоров стали продолжение военной помощи Украине, соответствующие законодательные инициативы, встреча с президентом Трампом, усилия для достижения справедливого и прочного мира, а также общее видение окончания войны и важность надежных гарантий безопасности.

Украинский президент поблагодарил США за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трех лет полномасштабной российской агрессии.

Кроме этого, Зеленский встретился с президентом Евангельской ассоциации Билли Грэма и организации "Сумка самаритянина" Франклином Грэмом. Он поблагодарил за молитвы ради мира в Украине, помощь украинским детям и всему украинскому народу и отметил, что эта поддержка очень важна.

Отметим, что после этого украинский глава государства должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Кроме этого, в СМИ сообщали, что Зеленский даст интервью для FOX News.