Самолеты и дальнобойное оружие среди тем: о чем Зеленский говорил с Макроном и Шольцом

Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии и лидером Франции в Париже 8 февраля. Глава украинского государства в очередной раз подчеркнул, что Украина жизненно нуждается в боевой авиации и тяжелом дальнобойном оружии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил партнерам во время совместного ужина за закрытыми дверями, пишет немецкое издание. Союзники заверили, что будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

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Детали разговора Зеленского с Шольцом и Макроном

Как сообщает Bild, Владимир Зеленский во время вечерней встречи в Париже с канцлером Германии и президентом Франции подчеркнул партнерам, что Украине жизненно необходимо тяжелое дальнобойное вооружение и истребители. От этого, по словам главы украинского государства, напрямую зависит продолжительность кровопролитной войны, которую начала Россия.

У Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Чем быстрее мы получим тяжелое вооружение большой дальности, а наши пилоты получат современные самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия.

– констатировал Зеленский.

Президент Франции ответил, что Россия ни в коем случае не должна выиграть эту войну. Макрон также добавил, что Париж и Берлин будут оказывать военную помощь украинскому народу до победного конца.

В то же время Шольц отметил, что саммит Евросоюза "пошлет мощный сигнал солидарности с Киевом". К слову, 9 февраля в Брююселе состоится саммит стран ЕС, куда Зеленский также посетит.

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