Зеленский лично поздравил военных с Днем добровольца: трогательное видео

Владимир Зеленский выступил во время торжеств по случаю Дня украинского добровольца. Также состоялось награждение украинских защитников.

Глава государства встретился с украинскими добровольцами, а также родными военных, погибших на войне. Президент выступил перед военными с эмоциональной речью.

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Зеленский обратился к украинским добровольцам

Сегодня – День украинского добровольца. День мужчин и женщин, чья жизнь и чье посвящение Украине во многом определяют нашу судьбу, каждого и каждой. Судьбу нашего государства. Судьбу свободного народа. Судьбу Украины, которая не подчинится никаким захватчикам,

– отметил президент.

Президент подчеркнул, что "наш народ выстоял в войнах, выстоял в испытаниях, прошел через все, и самое главное – сохранил свободу".

"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей – основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и кто добывал жизнь Украине", – добавил Зеленский.

Погибших добровольцев почтили минутой молчания, а также президент вручил награды украинским военным.

Выступление президента: смотрите видео

"Украинские добровольцы сражаются ежедневно за наше государство, сражаются в Украине, сражаются на передовой. В рядах Вооруженных Сил Украины и нашей Национальной гвардии. В рядах наших Сил безопасности. Украинские добровольцы учат, спасают, лечат, волонтерят. И непременно – победят", – подчеркнул президент.

Что стоит знать о Дне добровольца