Зеленский встретился с Виткоффом и Кушнером

6 сентября президент Зеленский встретился в Киеве с представителями Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. СМИ публикуют кадры встречи.

Американские представители прибыли в Киев поездом. На вокзале их встретила украинская переговорная группа.

Что известно о встрече Зеленского с Виткоффом и Кушнером?

Позже Стива Виткоффа и Джареда Кушнера поздравил в Киеве лично президент Зеленский. Он встретил посланцев Трампа у Софии Киевской.

Зеленский встречает Виткоффа и Кушнера: смотрите видео

Зеленский встретился с Кушнером и Виткоффом / Фото "Радио Свобода"

Зеленский здоровается с американскими переговорщиками / Фото "Радио Свобода"

Ожидая гостей из США, Зеленский пообщался с журналистами. Он объяснил, почему американцы прибыли в Киев поездом, а не самолетом.

По его словам, россияне показали своими ударами, что спецпосланники не могут пользоваться самолетом, хотя Украина все подготовила и аэропорты работают.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина согласилась не бить по Москве в течение 5 – 7 сентября. Президент выразил надежду, что россияне тоже не будут бить по Киеву во время переговоров с американцами.

Также глава государства рассказал, что план мероприятий с участием американских гостей уже утвержден. Кроме того, Украина подготовила свои мирные предложения.

Отметим, что 5 сентября Виткофф и Кушнер посетили Москву, где встретились с диктатором Путиным. Стороны назвали трехчасовые переговоры "содержательными".

Впрочем, по данным СМИ, прогресса добиться не удалось, потому что глава Кремля продолжает выдвигать жесткие условия для прекращения огня в Украине.