Американські представники прибули до Києва потягом. Одразу на вокзалі їх зустріла українська переговорна група.

Що відомо про зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером?

Пізніше Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера привітав у Києві особисто президент Зеленський. Він зустрів посланців Трампа біля Софії Київської.

Зеленський зустрічає Віткоффа і Кушнера: дивіться відео

Зеленський зустрівся з Кушнером і Віткоффом / Фото "Радіо Свобода"

Зеленський вітається з американськими переговорниками / Фото "Радіо Свобода"

Очікуючи на гостей зі США, Зеленський поспілкувався з журналістами. Він пояснив, чому американці прибули до Києва потягом, а не літаком. За його словами, росіяни показали своїми ударами, що спецпосланці не можуть користуватися літаком, хоч Україна все підготувала, і аеропорти працюють.

Напередодні Зеленський повідомив, що Україна погодилася не бити по Москві упродовж 5 – 7 вересня. Президент висловив сподівання, що росіяни теж не битимуть по Києву на час переговорів з американцями.

Також глава держави розповів, що план заходів за участі американських гостей вже затверджено. Крім того, Україна підготувала свої мирні пропозиції.

Зауважимо, що 5 вересня Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з диктатором Путіним. Сторони назвали тригодинні переговори "змістовними". Втім, за даними ЗМІ, прогресу досягти не вдалося, бо глава Кремля продовжує висувати жорсткі умови для припинення вогню в Україні.