Помогут в случае повторного нападения России: Зеленский подписал с Сунаком важное соглашение
12 января президент Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. Они подписали соглашение в области безопасности между Украиной и Великобританией.
Сегодня глава британского правительства прибыл в Киев с официальным визитом. Зеленскому и Сунаку удалось заключить историческую договоренность.
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Гарантии безопасности от Великобритании
Стало известно, что лидеры обеих стран уже провели переговоры в Марьинском дворце.
Момент встречи Президента Украины и британского премьера: видео Владимир Зеленский
Затем они поставили подпись под важным документом о сотрудничестве между странами в сфере безопасности сроком на 10 лет. Это соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО. Срок его действия можно продлить.
Оно предусматривает, во-первых, взаимодействие стран в области обороны и безопасности. Это значит, что Лондон будет делиться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.
Кроме того, Великобритания обязалась оказать Украине военную помощь в случае повторного наступления России.
Комментируя подписанный договор, Зеленский отметил, что если бы такие гарантии предоставили Украине в 1991 году, войны с Россией не случилось бы.
Британия и Украина заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности / Фото Офис президента
Британия предоставит Украине самый большой с начала войны пакет помощи
Риши Сунак объявил о передаче Украине крупного пакета военной помощи на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.
В пакет войдут:
- оборудование к ПВО;
- противотанковое оружие;
- ракеты дальнего радиуса действия;
- тысячи снарядов;
Кроме того, Британия пообещала провести еще обучение для тысячи украинских военных. Отдельно страна выделит 200 миллионов фунтов для изготовления БПЛА. Сунак заверил, что его Великобритания и в последующие годы будет помогать Украине.