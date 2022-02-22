Должны остаться в Украине, – Зеленский встретится с "топ-50 крупного бизнеса"

Владимир Зеленский пообщается с представителями крупного бизнеса в Украине. По словам президента, говорится о 50 предпринимателях.

О таких намерениях он рассказал во время обращения к украинцам, пишет 24 канал. По словам политика, встреча с бизнесменами состоится уже завтра, 23 февраля.

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"Бизнес должен защищать экономику"

Зеленский подчеркнул, что представители крупного бизнеса должны оставаться и работать в Украине. Ведь их предприятия расположены именно на нашей украинской земле, которую защищают военные ВСУ. "Итак, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы", – подчеркнул глава государства.

Бизнес должен создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину – вместе каждый на своем фронте,

– объяснил президент.

Кого из украинских предпринимателей имел в виду глава государства – неизвестно. Он лишь объяснил, что говорится о "топ-50 крупного бизнеса", без конкретных фамилий.

О чем еще сообщил Зеленский

Президент объявил о призыве резервистов в особый период. В то же время подчеркнул, что потребности в общей мобилизации пока нет.

Кроме того, политик также анонсировал уменьшение цен на бензин и дизель на украинских АЗС.

По словам Зеленского, Украина инициирует саммит постоянных лидеров Украины, Турции и Германии.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео