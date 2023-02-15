Зеленский встретится с Байденом в Польше, – СМИ

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время намерен встретиться с президентом США Джо Байденом. Встреча может пройти в Польше, куда планирует визит глава Белого Дома.

Зеленский, вероятно, тоже планирует официальный визит в Польшу. Об этом пишут польские СМИ.

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Официально польская сторона не комментирует сообщение о запланированном визите, ссылаясь на соображения безопасности. Однако источники СМИ с украинской стороны пишут, что "дипломатическую инициативу" Зеленского могут представить в Польше и на форуме ООН.

Что говорит сам Зеленский

Президент на брифинге с премьер-министром Швеции напомнил, что Байдена приглашали в Украину. По его словам, когда у американского лидера будет такая возможность, он охотно приедет.

Это важный сигнал поддержки нашего общества,

– сказал Зеленский.

Впрочем, о поездке в Польшу глава государства пока не говорил.

Визит Байдена в Польшу: что известно

Президент США прибудет с визитом в Польшу 22 февраля. К слову, в этот день анонсировал свое обращение российский диктатор Путин.

Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен, что главной темой их встречи будет Украина.

Некоторые эксперты предполагали, что Байден может посетить и Украину после Польши. Но политолог Валерий Дымов считает, что с вероятностью 99% Байдена не будет в Киеве.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 Каналу отметил, что планы президента по поездкам никогда не озвучивают раньше времени из соображений безопасности. Поэтому состоится ли визит – неизвестно.