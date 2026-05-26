Об этом сообщило РБК-Украина. Журналисты ссылаются на свои источники.

Смотрите также "Это интересно Трампу и Путину": почему Зеленский заговорил о конце горячей фазы войны в ноябре

Что известно о предстоящей встрече Зеленского и глав парламентских фракций?

Она может состояться уже во вторник, 26 мая, перед заседанием Верховной Рады. Об этом заявили сразу несколько собеседников медиа.

По словам источников "РБК-Украина", это, скорее всего, будут отдельные встречи с каждым руководителем фракции. Также президент встретится и с главами парламентских групп. Одна из ожидаемых тем, как рассказали собеседники, голосование за важные законопроекты в Раде. В том числе – по евроинтеграции,

– говорится в статье.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что интересно, из-за встречи президента с главами фракций и групп заседание Рады 26 мая начнется только в полдень.

О чем говорил Зеленский со "Слугой народа"?

Давид Арахамия информировал, что на заседании были председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Говорили откровенно – о войне, вызовы для экономики и главная задача государства на ближайший период. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за откровенный разговор, а фракции – за высокую явку. Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны. Наш приоритет – обеспечить устойчивость государственных институтов, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления. Также должны продолжать делать шаги, которые приближают нас к вступлению в Евросоюз,

– написал он.

Арахамия подчеркнул, что сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу.

Как узнало "РБК-Украина, депутаты договорились с лидером государства, что такие встречи будут проходить регулярно. Но еще не известно, как часто это может быть. Встреча с парламентариями значительно отличалась от предыдущих – в положительную сторону.

В общем СМИ передали слова Зеленского на заседании как такие "есть надежда, что горячая фаза войны завершится в ноябре 2026 года".

В комментарии 24 Каналу представители ОП уточнили: сейчас речь идет о том, что есть соответствующий план, как достичь прекращения горячей фазы конфликта.

Источники Суспильного во фракции "Слуги народа" добавили: вопрос завершения горячей фазы войны на встрече Зеленского с депутатами обсуждали только в контексте шагов, которые должны приблизить мир в ближайшие полгода.