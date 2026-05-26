Про це повідомило РБК-Україна. Журналісти посилаються на свої джерела.

Дивіться також "Це цікаво Трампу й Путіну": чому Зеленський заговорив про кінець гарячої фази війни у листопаді

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського та голів парламентських фракцій?

Вона може відбутися вже у вівторок, 26 травня, перед засіданням Верховної Ради. Про це заявили одразу декілька співрозмовників медіа.

За словами джерел "РБК-Україна", це, скоріш за все, будуть окремі зустрічі з кожним керівником фракції. Також президент зустрінеться і з головами парламентських груп. Одна з очікуваних тем, як розповіли співрозмовники, голосування за важливі законопроєкти у Раді. У тому числі – щодо євроінтеграції,

– ідеться в статті.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що цікаво, через зустрічі президента з головами фракцій та груп засідання Ради 26 травня почнеться лише опівдні.

Про що говорив Зеленський зі "Слугою народу"?

Давид Арахамія інформував, що на засіданні були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Говорили відверто – про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період. Дякуємо президенту Володимиру Зеленському за відверту розмову, а фракції – за високу явку. Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет – забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в Євросоюз,

– написав він.

Арахамія наголосив, що сьогодні не час для внутрішніх конфліктів чи політичних шоу.

Як дізналося "РБК-Україна, депутати домовилися з лідером держави, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно. Та ще не відомо, як часто це може бути. Зустріч з парламентарями значно відрізнялась від попередніх – у позитивний бік.

Загалом ЗМІ передали слова Зеленського на засіданні як такі "є надія, що гаряча фаза війни завершиться у листопаді 2026 року".

В коментарі 24 Каналу представники ОП уточнили: наразі йдеться про те, що є відповідний план, як досягнути припинення гарячої фази конфлікту.

Джерела Суспільного у фракції "Слуги народу" додали: питання завершення гарячої фази війни на зустрічі Зеленського з депутатами обговорювали лише в контексті кроків, які мають наблизити мир у найближчі пів року.