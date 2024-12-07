Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже: политики говорили более получаса

Владимир Зеленский во время визита во Францию ​​7 декабря прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Там присутствовал также и Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV. В этот же день состоится и торжественное открытие Собора Парижской Богоматери, куда прибыли оба руководителя.

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Что известно о встрече Зеленского с Макроном и Трампом

По данным французских журналистов, трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона происходила в официальной резиденции французского главы – в Елисейском дворце.

О чем именно говорили политики – пока не сообщали.

Журналисты отметили, что Владимир Зеленский прибыл во двор Елисейского дворца в 17:30.

Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже / Видео с аккаунта @TrumpWarRoom в соцсети Х

Сначала в издании отметили, что новоизбранный президент США уже прибыл в Елисейский дворец накануне церемонии открытия Нотр-Дама. Американского политика лично встретил президент Франции. Впоследствии стало известно, что приехал и Владимир Зеленский.

В конце концов стало известно, что встреча уже завершилась, а все ее участники отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал журналистам "РБК-Украина", что сама встреча длилась 35 минут.

Интересно, что это первая зарубежная поездка Дональда Трампа после его избрания президентом США на выборах, состоявшихся 5 ноября.

Ранее СМИ писали, что Зеленский и Трамп, вероятно, должны были бы встретиться с Эммануэлем Макроном последовательно. Журналисты отмечали, что встреча французского президента с Трампом должна была бы состояться в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским – в 18:00.

Всего 7 декабря во Францию прибыл ряд зарубежных лидеров на торжественное открытие Нотр-Дам-де-Пари после крупного пожара, который произошел там в апреле 2019 года. После этого собор закрыли на реставрацию.