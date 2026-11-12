Зеленский встретится с Виткоффом и Кушнером в Дублине: о чем они будут говорить

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече с представителями Дональда Трампа. Она состоится после их переговоров с российской стороной в Москве..

Об этом глава государства заявил в ходе обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

Что Зеленский обсудит с представителями США?

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня вечером встретится в Дублине со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны планируют обсудить результаты переговоров в Абу-Даби, а также встречу американских представителей с Владимиром Путиным в Кремле.

В свою очередь Уиткофф сообщил, что передаст Зеленскому информацию о сегодняшних контактах с Путиным.

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин сообщил, что никакая третья сторона не будет участвовать в этой беседе.

Что известно о визите Зеленского в Ирландию?

Напомним, 11 ноября Владимир Зеленский прибыл в Дублин, чтобы принять участие в IX саммите Европейского политического сообщества. Президент анонсировал ряд двусторонних и многосторонних встреч с партнерами, в частности с американской переговорной командой.