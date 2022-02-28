Владимир Зеленский ввел безвиз для иностранцев, которые готовы защищать Украину от российских захватчиков.

О временном введении безвизового режима говорится в президентском указе №82/2022. Глава государства подписал его 28 февраля 2022 года.

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Подробности об указе президента

Такое решение Зеленский принял в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Оно касается иностранцев, желающих вступить в интернациональный легион обороны Украины. Кроме граждан государства-агрессора, конечно.

Безвизовый режим для них будет действовать с 1 марта 2022 года и на период действия военного положения. Этот президентский указ вступает в силу со дня его обнародования.

Подробно о том, как иностранцу присоединиться к интернациональному Легиону территориальной обороны – читайте по ссылке

Ранее украинцев из Французского легиона отпустили "в отпуск", чтобы они смогли защищать свою Родину. При этом, им оставляют полную экипировку.

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