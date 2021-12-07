Зеленский ввел в действие санкции против причастных к выборам в оккупированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении санкций против тех, кто был причастен к организации выборов в оккупированном Крыму. В перечень таких лиц вошел ряд коллаборантов.

Санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму ввели на 10 лет. В перечень внесли более сотни человек.

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Кто оказался в перечне

Причастных к организации выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма внесли в перечень подсанкционных лиц. Всего в него внесли 157 человек.

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