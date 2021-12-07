Зеленский ввел в действие санкции против причастных к выборам в оккупированном Крыму
7 декабря 2021 , 18:42Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении санкций против тех, кто был причастен к организации выборов в оккупированном Крыму. В перечень таких лиц вошел ряд коллаборантов.
Санкции против организаторов выборов в оккупированном Крыму ввели на 10 лет. В перечень внесли более сотни человек.
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Кто оказался в перечне
Причастных к организации выборов в Госдуму России на территории оккупированного Крыма внесли в перечень подсанкционных лиц. Всего в него внесли 157 человек.
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