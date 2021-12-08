Зеленский ввел в действие санкции СНБО относительно самолетов Медведчука и Козака

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трех самолетов, связанных с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Они продолжали летать в Москву с Украины в обход ограничений.