Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны
4 августа 2022 , 22:35Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский ввел в состав СНБО Андрея Костина и Василия Малюка. Соответствующий указ вступил в силу 4 августа.
Кроме того, украинский лидер вывел из состава СНБО Ивана Баканова и Ирину Венедиктову. К слову, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что уже подписал представление на назначение Венедиктовой госпожой послом в Швейцарии.
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Ввести в персональный состав СНБО таких людей: Андрея Костина – генерального прокурора, Василий Малюк – первый заместитель главы СБУ,
– говорится в сообщении.
Назначение Костина и Малюка
- Василия Малюка назначили исполняющим обязанности главы СБУ. Соответствующий указ Зеленский подписал 18 июля.
- Андрей Костин стал новым генпрокурором Украины. Верховная Рада назначила его на должность 27 июля. Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что как юрист Костин имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. Кроме того, он понимает проблемы правоохранительной отрасли. По словам советника главы ОП, именно поэтому Зеленский остановил свой выбор на этой кандидатуре.
- Подоляк назвал Костина "юридическим перфекционистом". В 2021 году он являлся одним из основных претендентов на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время выбыл из конкурса.
- Кроме того, в свое время Костин исполнял обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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