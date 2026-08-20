Зеленский ввел несколько пакетов санкций против России

Владимир Зеленский ввел новые санкции против Кремля. Они касаются как военно-промышленного комплекса страны-агрессора, так и физических лиц.

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении.

Что сказал Зеленский? Среди попавших под санкции лиц, по словам Зеленского, есть как деятели, находящиеся на временно оккупированных территориях, так и предатели, находящиеся в западных странах.

Это и коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины, и бывшие деятели из Украины, которые сейчас где-то там, в Европе, но документами, связями и душой они в России,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина будет продолжать вводить санкции и объединять их с санкциями партнеров.

В понедельник, 17 августа, Зеленский также отмечал важность санкций против России. Он отмечал, что страна-агрессорка до сих пор получает немало очень нужных вещей. Глава государства подчеркнул, что некоторые компоненты поставляют в Россию даже из стран G7.