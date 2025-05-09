Зеленский ввел новые санкции: в списке россияне и компании из четырех стран

9 мая Зеленский ввел санкции против ряда физических и юридических лиц. Насколько они эффективны, будут мониторить Кабмин, СБУ, Нацбанк и Комиссия государственных наград и геральдики при Президенте Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

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Против кого ввели санкции 9 мая

Ограничения коснутся 74 компаний из России, а также Китая, Ирана, Узбекистана, Гонконга. И 58 физических лиц.



