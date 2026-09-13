Зеленский ввел санкции против своей бывшей пресс-секретарь Юлии Мендель

Вечером 13 сентября президент ввел санкции в отношении 10 российских и украинских граждан, распространяющих дезинформацию и российскую пропаганду. В списке, в частности, бывшая пресс-секретарь президента – Юлия Мендель.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Что известно о санкциях против Мендель?

Мендель оказалась среди десяти россиян и украинцев, против которых были введены санкции. Речь идет о лицах, не только распространяющих пропаганду, но и поддерживающих агрессивную политику России против Украины.

На сайте ОП отмечается, что Украина передаст всю информацию партнерам по синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Кроме того, санкции применены к судам российского теневого флота против предприятий и лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Ростех".

Отметим, в мае 2026 года бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель дала интервью американскому блоггеру Такеру Карлсону, в ходе которого сделала ряд заявлений о Владимире Зеленском и переговорах с Россией в 2022 году. В частности, она утверждала, что Зеленский якобы согласился отдать России Донбасс, а также обвиняла президента в употреблении наркотиков и отмывании денег.

В Офисе президента эти утверждения опровергли, отметив, что Мендель не участвовала в дипломатических процессах или принятии соответствующих государственных решений.

Напомним, 20 августа Владимир Зеленский подписал четыре указа о новых санкциях против российского ВПК, компаний группы "Русал", российских чиновников, коллаборантов и лиц, связанных с мультсериалом "Маша и Медведь". В целом, ограничения применили к десяткам физических и юридических лиц из России и одной китайской компании.

Санкции, в частности, касаются предприятий, производящих оборудование, электронику и сырье для российского ВПК, ремонтируют военную технику и занимаются разработкой дронов и программного обеспечения для спецслужб. Среди подсанкционных также эксдепутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, российские чиновники и коллаборанты с оккупированных территорий.