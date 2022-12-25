Зеленский ввел в действие два важных решения СНБО: детали указов
Источник:ОП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря. Одно решение касается развития и использования систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны, а второе – относительно общественной безопасности и гражданской защиты.
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины обеспечить проведение Министерством внутренних дел Украины осмотра общественной безопасности и гражданской защиты, предусмотрев внесение необходимых изменений в постановление Кабмина от 22 мая 2019 года № 507 "Об утверждении Порядка проведения обзора общественной безопасности и гражданской защиты Министерством внутренних дел" в части организации, контроля и проведения такого осмотра в условиях военного положения, а также предварительного рассмотрения его результатов.
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Зеленский ввел в действие два решения СНБО
Также Кабмин должен обеспечить разработку по результатам осмотра общественной безопасности и гражданской защиты Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины и ее внесение в СНБО для одобрения и утверждения указом Президента Украины.
Обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 года № 687-р, и плана мер по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Министерство внутренних дел должно обеспечить после утверждения Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины разработку в установленном порядке отраслевых стратегий, государственных целевых программ в сферах общественной безопасности, защиты и охраны государственной границы Украины, гражданской защиты и миграционной политики, а также оперативных планов и планов применения сил и средств в кризисных ситуациях
Зеленский подписал закон о КСУ
- Владимир Зеленский 20 декабря подписал законопроект о Конституционном Суде. Однако эту редакцию раскритиковали общественные эксперты и Венецианская комиссия.
- 19 декабря Венецианская комиссия обновила выводы по реформе Конституционного Суда. Она настаивала на том, чтобы в состав Совещательной группы экспертов, проверяющей кандидатов в КСУ, вошел еще 7-й член. Им должен быть международный независимый эксперт.
- Однако подписанный Зеленским законопроект предусматривает, что ДГЭ состоит из 6 членов.