Зеленский ввел в действие санкции против ряда лиц и предприятий из России и Беларуси

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению санкций против физических и юридических лиц из России и Беларуси. Соответствующие указы президента были опубликованы во вторник, 12 ноября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента. Отмечается, что в перечень попали 15 физических лиц и 102 компании.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО

Указом №761/2024 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к 15 лицам сроком на 10 лет. В этом списке оказались уроженец России, так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, коллаборационист Владимир Немцев и другие.

В то же время указом №762/2024 Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях на 10 лет в отношении 63 предприятий.

На этот раз среди подсанкционных юридических лиц – фирмы из России и Беларуси "Торгсервис 324", "Градоплан-Крым", "Шереметьево Хендлинг", "Домодедово Эрпорт Хендлинг", "Аэропорт Сервис", "Воздушные Ворота Северной Столицы" и другие, которые связаны с авиаотраслью страны-агрессора.

К слову, ранее также стало известно, что США наложили санкции еще на 400 человек и компаний из-за сотрудничества с россиянами. Тогда санкции коснулись компаний, поставлявших России микроэлектронику и авиационные компоненты, а также российских предприятий, связанных с военной техникой.