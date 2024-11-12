Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу президента. Зазначається, що до переліку потрапили 15 фізичних осіб і 102 компанії.

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Указом №761/2024 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 15 осіб строком на 10 років. У цьому списку опинилися уродженець Росії, так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, колаборант Володимир Нємцев та інші.

Водночас указом №762/2024 Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції на 10 років щодо 63 підприємств.

Цього разу серед підсанкційних юридичних осіб – фірми з Росії та Білорусі "Торгсервіс 324", "Градоплан-Крим", "Шереметьєво Хендлінг", "Домодєдово Ерпорт Хендлінг", "Аеропорт Сервіс", "Повітряні Ворота Північної Столиці" та інші, які пов'язані з авіагалуззю країни-агресорки.

До слова, раніше також стало відомо, що США наклали санкції ще проти 400 осіб і компаній через співпрацю з росіянами. Тоді санкції торкнулися компаній, що постачали Росії мікроелектроніку та авіаційні компоненти, а також російських підприємств, пов'язаних з військовою технікою.