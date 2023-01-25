Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, Паши "Мерседеса" и ряда представителей РПЦ

Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против Вадима Новинского, Паши "Мерседеса" и других представителей УПЦ МП. Соответствующий указ президент подписал 24 января.

Этот указ вступает в силу дня опубликования. Напомним, что с 1 января УПЦ МП уже не пускают в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.

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Зеленский ввел в действие санкции против представителей РПЦ

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции),

– говорится в сообщении.

Санкции введены против олигарха и бизнесмена Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла. А также в санкционный список внесены:

митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав,

епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин,

епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр,

архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр,

митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег,

епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей,

епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав,

управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.

Контроль за исполнением решения СНБО возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

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