Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, Паши "Мерседеса" и ряда представителей РПЦ
Источник:сайт Президента Украины
Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против Вадима Новинского, Паши "Мерседеса" и других представителей УПЦ МП. Соответствующий указ президент подписал 24 января.
Этот указ вступает в силу дня опубликования. Напомним, что с 1 января УПЦ МП уже не пускают в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры.
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Зеленский ввел в действие санкции против представителей РПЦ
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции),
– говорится в сообщении.
Санкции введены против олигарха и бизнесмена Вадима Новинского, наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ митрополита Павла. А также в санкционный список внесены:
- митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав,
- епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин,
- епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр,
- архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр,
- митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег,
- епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей,
- епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав,
- управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.
Контроль за исполнением решения СНБО возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Скандалы с УПЦ МП в Украине
- Ранее в Киево-Печерской лавре правили представители УПЦ МП, поддерживающие войну России против Украины.
- В ноябре 2022 года в лавре женщины исполняли песню, прославлявшую Россию.
- СБУ начала уголовное производство , а позже – провела обыски в лавре.
- Впоследствии Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО против функционеров УПЦ МП. В список также попал наместник Киево-Печерской лавры Павел "Мерседес".
- Кстати, наместник Павел Лебедь нарисовал икону с изображением на верхних хорах Успенского Собора Киево-Печерской Лавры. В "сонм святых" попали глава УПЦ митрополит Онуфрий и митрополит Владимир Сабодан.