После проверки СБУ и НАБУ: Зеленский рассказал, как выбирает нового посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает нескольких потенциальных кандидатов на должность посла в США. Окончательное решение глава государства примет только после получения заключений от Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.
Об этом Зеленский рассказал во время беседы с журналистами 8 сентября.
Как проходит подбор посла в США
Пока что фамилии лиц, претендующих на дипломатическую должность в Вашингтоне, держатся в секрете.
Глава государства стремится убедиться, что будущий представитель Украины полностью соответствует требованиям безопасности и антикоррупционным стандартам.
Здесь очень важно не ошибиться… Пока не буду говорить, что это за кандидаты, но мне прежде всего нужно получить подробную справку,
– подчеркнул во время общения с журналистами президент.
Поэтому сейчас он ожидает дополнительную информацию от НАБУ и СБУ и будет принимать решение.
Глава государства отметил, что Украина приближается к разблокированию переговорного процесса, поэтому нужны и посол США, и Patriot, и многое другое.
Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись переговоры американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной. В ходе встречи представители США заявили, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну и остановить гибель людей.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено созданию условий для длительного и устойчивого мира. Американская делегация поддерживает тесные контакты с Украиной, Германией, Францией и Великобританией.