После проверки СБУ и НАБУ: Зеленский рассказал, как выбирает нового посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает нескольких потенциальных кандидатов на должность посла в США. Окончательное решение глава государства примет только после получения заключений от Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро.

Об этом Зеленский рассказал во время беседы с журналистами 8 сентября.

Как проходит подбор посла в США

Пока что фамилии лиц, претендующих на дипломатическую должность в Вашингтоне, держатся в секрете.

Глава государства стремится убедиться, что будущий представитель Украины полностью соответствует требованиям безопасности и антикоррупционным стандартам.

Здесь очень важно не ошибиться… Пока не буду говорить, что это за кандидаты, но мне прежде всего нужно получить подробную справку,

– подчеркнул во время общения с журналистами президент.

Поэтому сейчас он ожидает дополнительную информацию от НАБУ и СБУ и будет принимать решение.

Глава государства отметил, что Украина приближается к разблокированию переговорного процесса, поэтому нужны и посол США, и Patriot, и многое другое.

Напомним, 6 сентября в Киеве состоялись переговоры американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной. В ходе встречи представители США заявили, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну и остановить гибель людей.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено созданию условий для длительного и устойчивого мира. Американская делегация поддерживает тесные контакты с Украиной, Германией, Францией и Великобританией.