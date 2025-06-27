Зеленский рассказал, сколько оружия производит Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас сотни украинских предприятий участвуют в производстве вооружения для Сил обороны. Он отметил, что совместными усилиями государства и бизнеса уже удается покрывать более 40% потребностей украинской армии в оружии.

Такое заявление глава государства сделал во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству" в Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Что сказал Зеленский об украинском производстве оружия

Президент подчеркнул, что приоритетом сейчас является оборона нашей страны. По его словам, новейшие решения бизнеса обеспечивают способность технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны и на то, что делают россияне.

Глава государства отметил, что благодаря инновациям со стороны частного сектора в Украине сформировалась новая отрасль – производство беспилотников. Этот сегмент уже стал одним из ведущих на глобальном уровне.

И это производство дронов различных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас. Впрочем, не только благодаря оружию мы стоим. Я хочу поблагодарить каждую компанию, которая работает на обеспечение жизни наших людей и обеспечение нашей армии,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что абсолютно все – от почты и продовольствия, топлива до современных систем связи и финансовых сервисов – все в Украине работает, стремится к росту и ищет решения, которые смогли бы обеспечить украинцам больше силы, больше возможностей и, как следствие роста, больше налогов.

К слову, ранее Зеленский заявил, что Украина работает над защитой объектов энергетики от российских атак. В частности, сейчас идет разработка новых типов дронов.