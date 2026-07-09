Исторический анекдот, – Зеленский о проблемах России с бензином

Украинские "дальнобойные санкции" привели к существенному ухудшению экономической ситуации в России: там, в частности, жалуются на нехватку бензина. Это выглядит несколько парадоксально, учитывая, что страна-агрессор постоянно ориентировалась на экспорт энергоносителей.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это звучит как исторический анекдот. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

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Как Зеленский высмеял проблемы в России?

Журналисты спросили, может ли Украина помешать поставкам топлива из других стран в Россию. Речь идет, в частности, об Индии, Китае, Казахстане. Отвечая на вопрос, президент добавил к списку также Беларусь, которая помогает агрессору.

В целом же он отметил, что это звучит как "исторический анекдот". Он пояснил, что на самом деле удивительно, когда экономика страны, которая постоянно была ориентирована на экспорт своих энергоносителей, сегодня "занимается тем, чтобы где-то найти топливо".

Россия всячески пытается увеличить импорт, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Поэтому Зеленский четко заявил, что Украина уже помешала России в этом вопросе.

Если бы Ельцин знал, что спустя более 20 лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители, и из-за того, что она сама, по своей глупости, решила развязать войну, он бы выбрал другого преемника,

– заявил глава государства.

Кстати, информационное агентство Reuters традиционно отслеживает последствия украинских атак на НПЗ в России. Так, после удара по Саратовскому НПЗ 8 июля предприятие прекратило реализацию топлива на Санкт-Петербургской международной товарной бирже. В 2024 году завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти, что составляет примерно 2,2% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

Новые атаки на важные для врага объекты продолжаются почти ежедневно. В ночь на 9 июля беспилотники атаковали нефтебазы в Твери и Михайловском под Ставрополем, где после попаданий возникли пожары.