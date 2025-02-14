Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: основные тезисы
Конференция в Мюнхене, которая началась 14 февраля, продлится несколько дней. Владимир Зеленский выступил в первый день мероприятия. 24 Канал собрал основные тезисы президента.
В Германии разные страны обсуждают будущее Украины, Европы и мира. Очень важно, чтобы мир слышал голос украинской делегации. Выступление Зеленского происходит в рамках панели "Будущее украинско-американское сотрудничество в сфере безопасности".
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О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля
Украина проводит много встреч с американскими партнерами. От Трампа получили предложение по редкоземельным металлам. Украина должна защитить свои ресурсы. Конечно, люди прежде всего, но и "можно говорить прагматично". Может быть только план об окончании войны, который прежде всего должен быть проговорен и поддержан президентами Украины и США. Страны Европы должны обязательно сыграть важную роль, потому что говорим о гарантиях безопасности. Украина уже является частью Европы, поэтому голос ЕС должны слышать не за кулисами. ЕС – равноправный партнер, союз делает большой денежный, военный, гуманитарный вклад. Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен. Мы помним, какие вещи здесь были когда-то подписаны. Я таких вещей не повторяю, Не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю и мы ее, я считаю, достойно защищаем. Я сказал сегодня, что речь не идет о мирном соглашении. И заметил, что это к сожалению. Потому что война идет три года, много смертей, разрушено много жизней. Все это принес Путин, и только он. Не надо искать посредничества между Украиной и Путиным, нам нужна твердая поддержка сильной страны – США. Владимир Зеленский начал свое выступление. Речь пойдет о сотрудничестве с США.
Зеленский сказал, каким может быть план об окончании войны
Мирное соглашение в Мюнхене не подпишут
– намекнул Зеленский на события 1938 года.
Украина проводит много встреч с американскими партнерами. От Трампа получили предложение по редкоземельным металлам.
Украина должна защитить свои ресурсы. Конечно, люди прежде всего, но и "можно говорить прагматично".
Может быть только план об окончании войны, который прежде всего должен быть проговорен и поддержан президентами Украины и США. Страны Европы должны обязательно сыграть важную роль, потому что говорим о гарантиях безопасности. Украина уже является частью Европы, поэтому голос ЕС должны слышать не за кулисами.
ЕС – равноправный партнер, союз делает большой денежный, военный, гуманитарный вклад.
Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен. Мы помним, какие вещи здесь были когда-то подписаны. Я таких вещей не повторяю,
Не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю и мы ее, я считаю, достойно защищаем.
Я сказал сегодня, что речь не идет о мирном соглашении. И заметил, что это к сожалению. Потому что война идет три года, много смертей, разрушено много жизней. Все это принес Путин, и только он. Не надо искать посредничества между Украиной и Путиным, нам нужна твердая поддержка сильной страны – США.
Владимир Зеленский начал свое выступление. Речь пойдет о сотрудничестве с США.