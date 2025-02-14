Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: основные тезисы

Конференция в Мюнхене, которая началась 14 февраля, продлится несколько дней. Владимир Зеленский выступил в первый день мероприятия. 24 Канал собрал основные тезисы президента.

В Германии разные страны обсуждают будущее Украины, Европы и мира. Очень важно, чтобы мир слышал голос украинской делегации. Выступление Зеленского происходит в рамках панели "Будущее украинско-американское сотрудничество в сфере безопасности".

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О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля