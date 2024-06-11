Мы делаем все, чтобы не допустить стены между частями Украины, – Зеленский выступил в Бундестаге

Президент Зеленский находится с официальным визитом в Германии. Глава государства выступил на специальном пленарном заседании Бундестага.

Украинский лидер обратился к немецким чиновникам. Он поблагодарил их за то, что человечность победила в их сердцах, именно поэтому Германия не осталась в стороне от боли и страданий украинцев.

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Мы не передадим войну по наследству

Зеленский подчеркнул, что сотни поколений европейцев жили без мира, именно поэтому набрала такую силу мечта о Европе как о континенте без войны.

Я верю в такую ​​Европу, которая не позволит укорениться ненависти, которая сделает все, чтобы исправить эту ошибку, эту войну, которая продолжается на нашем континенте и грозит перерасти в более широкое противостояние. Мы не оставим ее по наследству после себя. Мы завершим эту войну в интересах Украины и всей Европы,

– подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что "разделенная Европа никогда не была мирной, а разделенная Германия никогда не была счастлива". Немцы хорошо это знают по собственному опыту, поэтому могут понять, почему украинцы так борются против попытки России разделить Украину, почему делают все, чтобы не допустить стены между частями нашей страны. "Ни одна страна не должна быть обречена на то, чтобы колючая проволока на десятилетия разорвала ее тело", – подчеркнул политик.

Зеленский отметил, что украинцы заслуживают спокойствия и достойного завершения войны, которое бы не оставляло сомнений в том, а кто же победил. А тот, кто принес войну, должен, напротив, забыть о покое. Виновный в войне должен понести ответственность, справедливо ответить за каждое преступление. Только справедливая ответственность дарит историческую возможность излечиться от агрессии. Россия должна через это пройти. Россия должна пройти и через уборку руин за собой, должна заплатить за весь ущерб, причиненный этой агрессией.

Президент заявил, что время для компромиссов истекло, когда Путин начал сжигать города и награждать убийц. Зеленский напомнил, что Москва стремится покорять. "Это наш общий интерес, чтобы Путин проиграл", – добавил он.

Некоторым кажется, что Путин навсегда и войне нет конца. Но это не так. Это иллюзия, которую можно развеять лидерством,

– заверил украинский лидер.

Зеленский выступил в Бундестаге: смотрите видео