Российский Голиаф должен проиграть, – главные тезисы с выступления Зеленского в Мюнхене

Президент Владимир Зеленский 17 февраля выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Глава государства заявил, что свободный мир должен победить российскую диктатуру, а также высказался по поводу угрозы наступления из Беларуси.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет бороться до победы и напомнил о планах Кремля по Молдове. 24 Канал собрал главные тезисы президента с конференции в Мюнхене.

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Давид должен победить Голиафа

Во время выступления Зеленский сравнил войну России против Украины с библейской историей о Давиде и Голиафе. Президент подчеркнул, что "у свободного мира нет альтернативы, кроме как победа над Голиафом, пришедшим уничтожить нашу жизнь".

Быть Давидом значит бороться и мы боремся. Быть Давидом – иметь пращу, с которой нужно победить. У нас еще нет пращи Давида из Израиля, но, как я надеюсь, это временно,

– сказал Зеленский.

Зеленский выразил благодарность всем партнерам, кто помогает и дает оружие "украинскому Давиду".

"Благодаря оружию российский Голиаф уже начал терять равновесие", – подчеркнул президент и добавил, что российский Голиаф "однозначно упадет в этом году". При этом Зеленский заявил что "не должно быть альтернативы нашей решимости".

У России все еще есть потенциал

Зеленский упомянул о Мюнхенской конференции в 2022 году, которая предшествовала полномасштабному вторжению России в Украину. Он отметил, что в прошлом году не услышал, что мир готов быть с Украиной.

Я услышал это только после того, как российские ракеты ударили по нашей земле. После того, как российские танки перешли наши границы. После того, как Путин перешел и уничтожил все альтернативы, поставив вопрос – мы или он,

– сказал президент.

По словам Зеленского, хотя Россия обречена, чтобы потерпеть поражение, она все еще имеет потенциал. Он добавил, что Путин пытается "купить дополнительное время, торгуясь с миром".

Поэтому президент отметил важность быстрого принятия решений по оружию, чтобы ограничить российский потенциал.

Нет альтернативы скорости, потому что это скорость, от которой зависит жизнь. Оттягивание всегда было и до сих пор является ошибкой. Пока мы ведем переговоры, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову,

– сказал Зеленский.

Также глава государства упомянул о самолетах. Зеленский заявил, что пока Украина убеждает, что ей нужна боевая авиация, "Россия уже убедила иранский режим и результатом уже являются не только дроны, а что-то, чем Кремль за это заплатил".

"Вы уверены, что это только деньги? Будет ли мир сталкиваться с "обогащенным" иранским режимом?", – отметил президент, намекнув на обогащение урана, к которому стремятся иранские власти.

Глава государства предостерег от обострения ситуации в Персидском заливе. Поэтому он подчеркнул, что речь идет не только об Украине.

"Голиаф должен проиграть и этому нет альтернативы, потому что Кремль может уничтожить безопасность", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что откладывание решений Запада – это ресурс путинской диктатуры.

Зеленский предлагает действовать немедленно

В Мюнхене Зеленский призвал партнеров действовать немедленно и передать оружие Украине. По его словам, в этом году у него есть убедительные аргументы, в частности то, что Украина освободила 1891 населенный пункт, который был оккупирован. Кроме того, он отметил, что для Украины пришло время стать членом НАТО и ЕС.

Пришло ли время для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве,

– сказал он.

Он подчеркнул, что Украина уже объединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Мы должны освободить от российской агрессии каждый европейский институт и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", – заявил президент.

Украина может победить в течение года

Зеленский считает, что скорая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна. Он подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки во время деоккупации территорий, оккупированных Россией с 2014 года.

Нет альтернативы тому, чтобы избавить от российской оккупации все, все города Украины!,

– подчеркнул он.

Также глава государства выразил надежду, что в 2024 году будет первая послевоенная конференция в Мюнхене "при условии свободной Украины, свободной Европы, свободного мира".

Об угрозе из Беларуси

Президент сказал, что на сегодняшний день нет высокого риска прямого вступления Беларуси в войну.

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска такого нет. Они (россияне – 24 Канал) могут пойти из Беларуси, но это сложно. Во-первых, сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав, объединить.

Потому что белорусы, мы понимаем, не хотят воевать против Украины.

Не желает преобладающее большинство общества. У нас есть аналитические цифры: 80%. Поэтому очень сложно получить поддержку Беларуси этого процесса", – сказал Зеленский.

В то же время, глава государства считает, что Россия будет пытаться привлечь Беларусь к военным действиям.

"Это будет большой ошибкой Беларуси, большой исторической ошибкой. Потому что одно дело – когда с их территории, из некоторых аэропортов летит авиация или ракеты. С территорий, которые они не контролировали, они были подконтрольны России. Другое дело – если ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам, ты в этот момент становишься террористом и делаешь исторически Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. Одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещений", – сказал президент.

По его словам, украинская оценка состоит в том, что сил у Беларуси недостаточно, "и все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся".