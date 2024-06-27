"Действующего давления на Россию недостаточно": Зеленский прокомментировал наступление на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление Путина на Харьковщине удалось остановить. Однако это является сигналом о недостаточном давлении на российского президента со стороны Запада.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на Евросовете, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Зеленский о наступлении на Харьковщине

Украинский лидер заявил, что наступление удалось остановить благодаря храбрости украинских воинов и поддержке западных партнеров.

"Мы остановили это российское наступление, но это новое российское наступление доказало, что действующего давления на Россию относительно войны недостаточно", – сказал Зеленский.

Он отметил, что есть насущная потребность в артиллерийских снарядах, а выполнение обещаний по оказанию помощи важно не только для сохранения жизней, но и для разрушения российских иллюзий.

Финансирование войны очень важно через Европейский фонд мира и на двусторонней основе. Своевременное финансирование и логистика, чтобы каждый анонсированный пакет как можно быстрее приходил на поле боя, пожалуйста, как можно скорее,

– обратился к лидерам Зеленский.

Украинский президент также поблагодарил партнеров за усиление защиты украинского неба и отметил, что "дальнобойные удары и современные системы ПВО являются ключом для прекращения террора" от российских управляемых бомб.

Зеленский также осудил снятие санкций судом ЕС с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Он призвал усилить ограничения, поскольку Путин до сих пор может зарабатывать деньги.

Напомним, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. Более того, украинские военные заблокировали часть оккупантов на Волчанском агрегатном заводе. Также известно, что россияне начали выводить некоторые свои подразделения из-под города.