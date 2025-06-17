Путин открыто отверг каждую мирную инициативу: главное из выступления Зеленского на саммите G7

Владимир Зеленский 17 июня выступил на саммите "Большой семерки" в Канаде. Украинский лидер заявил, что российский диктатор Владимир Путин открыто отверг каждую предложенную инициативу по миру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что сказал Зеленский в выступлении на саммите G7

Владимир Зеленский заявил, что ночью 17 июня Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак по Украине с начала этой войны. Целями были украинские города и обычные люди.

Было привлечено 440 дронов – преимущественно "Шахеды" – и 32 ракеты различных типов, в частности баллистические и с кассетными боеголовками. Одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей,

– объяснил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. Почти 150 жилых домов были повреждены только в Киеве.

"Сейчас известно, что 131 человек получил ранения. 15 человек погибли. Среди погибших есть один иностранец – гражданин Соединенных Штатов Америки. Все детали сейчас выясняем", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, и значительное количество беспилотников и ракет было перехвачено. Зеленский подчеркнул, что это стало возможным в значительной степени благодаря помощи партнерам, сказав, что эта поддержка "действительно является вопросом жизни и смерти".

Мы должны и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты. И пора переходить к локализации производства в Украине всего, что нужно для противовоздушной обороны. Это не роскошь – это насущная необходимость для сохранения жизней здесь и сейчас,

– отметил президент Украины.

Он также подчеркнул, что мир должен учитывать сотрудничество между Россией и Ираном с одной стороны и Россией и Северной Кореей – с другой. Ярким примером этого является модернизация Россией иранских "Шахедов" и дальнейшая передача их производства в Северную Корею. Зеленский подчеркнул, что это угроза не только для Украины.

"Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "Шахедов" наши города. Наши города, а значит, и ваши. И нам нужно дополнительное финансирование на их производство. И это – новые перехватчики – важно как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, и для Японии, и для Канады, и для Соединенных Штатов", – подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский сказал, что Россия игнорирует любые дипломатические предложения международного сообщества.

Дипломатия сейчас в кризисном состоянии. И есть одна четкая причина – Путин открыто отвергает каждую мирную инициативу. Россия продолжает террористические атаки и наступательные действия на линии фронта. И Россия не получает в ответ никаких новых последствий. Россия адаптировалась к такому уровню войны и сейчас только усиливает свои атаки,

– отметил украинский лидер.

Он пояснил, что если в прошлом году применение 100 "Шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов.

"Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены Президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы. Я призываю всех вас сотрудничать с Соединенными Штатами для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. Сейчас предложенная цена составляет 45 долларов за баррель, но многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень – 30 долларов. Вместе мы должны сделать это болезненным для России. 18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банках", – заявил Зеленский.

Украинский президент также подчеркнул важность обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины, чтобы наша страна могла держаться дальше. Кроме того, глава государства отметил, что стоит продолжать призывать Президента Трампа использовать свое реальное влияние, чтобы заставить Путина положить конец этой войне, не забывая при этом, что с самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война агрессора против нашего государства.