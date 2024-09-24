Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН: главные заявления

Во время визита за границу Владимир Зеленский участвует в различных мероприятиях, в частности, он выступил на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН. 24 Канал собрал основные тезисы.

Ранее в этот день Зеленский посетил выступление Джо Байдена, во время которого лидер США призвал реформировать Совбез ООН и продолжать поддерживать Украину. Для Байдена выступление стало последним на посту американского президента.

Смотрите также Джо Байден выступил в ООН, много раз сорвав аплодисменты: главные заявления об Украине и мире

Что сказал Зеленский с трибуны ООН