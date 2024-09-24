Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН: главные заявления
Источник:Голос Америки
Во время визита за границу Владимир Зеленский участвует в различных мероприятиях, в частности, он выступил на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН. 24 Канал собрал основные тезисы.
Ранее в этот день Зеленский посетил выступление Джо Байдена, во время которого лидер США призвал реформировать Совбез ООН и продолжать поддерживать Украину. Для Байдена выступление стало последним на посту американского президента.
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Что сказал Зеленский с трибуны ООН
Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира. Все. Без исключений. Так же, как Устав ООН должен работать без исключений. Это процесс, который приведет нас к миру. К справедливому миру. Настоящему миру. Миру, который будет долговременным. Все мы уже знаем, как его достичь. У нас есть Формула мира. У нас есть Устав ООН. И у нас есть все силы, необходимые для воплощения этого в жизнь. Нужна лишь решимость. В 2022 году, в разгар войны, предлагая Формулу мира, я предлагал придерживаться Устава ООН – сделать эффективным все то, ради чего была создана эта организация. Каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран. И не существует разных версий Устава ООН для разных частей мира. Нет региональных квазиуставов. Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или для "Большой семерки". Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Есть только один Устав ООН, который объединяет всех – должен объединять всех. Путь к справедливому миру один – четкие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в Формуле мира. Это выполнение Устава ООН. Москва нарушает устав ООН. Ее можно только принудить к миру. Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. Но на этот раз они более циничны – они хотят атаковать три наши АЭС, у нас есть эта информация и доказательства. Если они готовы зайти так далеко, значит, ничто для них не является ценным. Россия врет и выкручивается, ведь не может объяснить, почему остатки ее дронов находят в Молдове и Румынии, почему она целится по гражданским судам других стран, почему она втягивает Беларусь в войну. Она бьет по школам, больницам, пекарнях – это невозможно объяснить. Россия превратила Иран и КНДР в сообщников. Ее действия нельзя оправдать, это международные преступления. Эту войну нельзя утихомирить разговорами – только действиями. Когда-нибудь о войне России против Украины скажут, что она действительно закончилась, а не была забыта или поставлена на паузу. Но она завершится не потому, что были какие-то уступки, а потому, что заработает устав ООН.
Зеленский пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира
Устав ООН должен быть одним для всех, без региональных версий
Россия готовит атаки по АЭС
Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира. Все. Без исключений. Так же, как Устав ООН должен работать без исключений. Это процесс, который приведет нас к миру. К справедливому миру. Настоящему миру. Миру, который будет долговременным. Все мы уже знаем, как его достичь. У нас есть Формула мира. У нас есть Устав ООН. И у нас есть все силы, необходимые для воплощения этого в жизнь. Нужна лишь решимость.
В 2022 году, в разгар войны, предлагая Формулу мира, я предлагал придерживаться Устава ООН – сделать эффективным все то, ради чего была создана эта организация. Каждый пункт Формулы мира основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран.
И не существует разных версий Устава ООН для разных частей мира. Нет региональных квазиуставов. Нет отдельного Устава ООН для БРИКС или для "Большой семерки". Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или отдельного китайско-бразильского Устава ООН. Есть только один Устав ООН, который объединяет всех – должен объединять всех. Путь к справедливому миру один – четкие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в Формуле мира. Это выполнение Устава ООН.
Москва нарушает устав ООН. Ее можно только принудить к миру.
Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. Но на этот раз они более циничны – они хотят атаковать три наши АЭС, у нас есть эта информация и доказательства. Если они готовы зайти так далеко, значит, ничто для них не является ценным.
Россия врет и выкручивается, ведь не может объяснить, почему остатки ее дронов находят в Молдове и Румынии, почему она целится по гражданским судам других стран, почему она втягивает Беларусь в войну. Она бьет по школам, больницам, пекарнях – это невозможно объяснить.
Россия превратила Иран и КНДР в сообщников. Ее действия нельзя оправдать, это международные преступления. Эту войну нельзя утихомирить разговорами – только действиями.
Когда-нибудь о войне России против Украины скажут, что она действительно закончилась, а не была забыта или поставлена на паузу. Но она завершится не потому, что были какие-то уступки, а потому, что заработает устав ООН.