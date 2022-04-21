Зеленский выступил перед Всемирным банком и презентовал 5 шагов, в которых Украина сейчас нуждается

Президент Владимир Зеленский выступил перед Всемирным банком. Он отметил, что благодаря его поддержке Украину удастся быстро восстановить.

Зеленский рассказал, что россияне продолжают беспощадно обстреливать украинские города, в частности, Харьков. Оккупанты уже уничтожили в этом городе более тысячи жилых домов, сообщает 24 канал.

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Зеленский выступил перед Всемирным банком

Глава государства рассказал, что в Харькове, несмотря на вражеские обстрелы, функционируют магазины и кафе. Более того – там даже высаживают цветы. Зеленский отметил, что вот такие они настоящие украинцы.

Он добавил, что украинским защитникам уже удалось освободить Север страны от оккупантов. Речь идет о Киевской, Черниговской и Сумской областях. Сейчас идет активная работа, чтобы восстановить там нормальную жизнь.

Российские войска уничтожили или повредили десятки тысяч домов в этих областях. Сожжены или нуждаются в ремонте почти все объекты социальной сферы, большинство экономически значимых предприятий Украины. Тысячи людей убиты,

– заметил глава государства.

В освобожденных областях возвращают электричество, коммуникации, восстанавливают движение транспорта, налаживают временные мосты и т.д. Кроме этого специалисты проводят разминирование, ведь россияне оставили после себя немало опасностей.

"Имея вашу поддержку финансами и решениями, мы быстро восстановим наше государство. А это будет означать не только новые возможности для бизнеса из разных стран, не только новые возможности для экономического роста, но и конкретное доказательство того, что глобальные финансовые институции способны работать в интересах обычных людей и человечества в целом", – подчеркнул Зеленский.

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Президент назвал шаги, которые нужны Украине

Во время обращения глава государства озвучил 5 шагов, которые сейчас необходимы Украине.

Немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.

Немедленное исключение России из всех интернациональных денежных институтов.

Специальный налог на войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность.

Каждому государству мира уже сейчас нужно подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.

Следует продолжать блокировать активы российского государства и представителей российской элиты.

Смотрите выступление Владимира Зеленского перед Всемирным банком:​

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