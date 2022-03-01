Зеленский выступит перед депутатами Европарламента
1 марта 2022 , 11:48Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
Владимир Зеленский 1 марта выступит перед депутатами Европарламента. Все будет происходить в видеоформате.
Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Европарламент будет принимать резолюцию, которая призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.
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Стоит заметить, что подписанную Зеленским заявку о вступлении нашего государства в ЕС по ускоренной процедуре приняли и зарегистрировали. Сейчас документ находится на рассмотрении.Обратите внимание! Президенты 8 стран написали открытое письмо в поддержку скорого вступления Украины в Евросоюз.
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