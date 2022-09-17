Несмотря на возражения россии: Зеленский выступит онлайн на сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сможет выступить перед Генеральной ассамблеей ООН в режиме видеообращения. За соответствующее решение проголосовала 101 страна.

Представительство Украины в ООН объяснило запрос на такое разрешение войной, которую начала россия. Проголосовали против выступления Зеленского семь стран.

Важно Путин пожаловался, что Зеленский не хочет с ним говорить: в ОП уже отреагировали

Что хотят услышать от Зеленского

Речь президента запланирована на 21 сентября. Ранее из-за коронавируса выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН проводились в онлайн режиме, но на этот раз заседание проведут в очном режиме в Нью-Йорке.

Хотя президент Зеленский обратится через видео, я думаю, он получит в 1000 раз больше внимания, чем большинство президентов и премьер-министров, которые будут выступать перед Генеральной ассамблеей лично,

– сказал директор антикризисной группы ООН Ричард Гован.

Он добавил, что украинскому лидеру нужно показать, что он понимает обеспокоенность мира по поводу продовольственной безопасности. А также продемонстрировать желание Украины помочь миру в решении этих проблем.

Кто голосовал против выступления Зеленского

Российский посол в ООН выступил против разрешения для Зеленского и добавил, что президент свободно путешествует по Украине. Кроме россии, проголосовали против: беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.

Какая компания! Вражеская поправка потерпела решительное поражение. Россия еще раз выстрелила в ногу. В этот раз в белорусскую. российская нога – это уже решето,

– написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



Голосование за выступление Зеленского / твиттер Сергея Кислицы

Кроме того, страны отвергли поправку от беларуси, предлагавшую запретить кому-либо выступать с видеообращениями.

Приедет ли российская делегация на заседание

США не дали визы большинству членов российской делегации на Генассамблею ООН, но россияне все еще надеются получить их. россия просила у Вашингтона 56 виз, но получила одобрение всего на 24. Об этом писали росСМИ. В то же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров получил визу.

Согласно законодательству, США в целом обязаны выдавать дипломатам визы для посещения встреч Генассамблеи ООН. Но Вашингтон говорил, что имеет право на отказ из соображений безопасности, международной политики и предотвращения терроризма.

Вас также может заинтересовать – Зеленский и Урсула фон дер Ляйен встретились в Киеве: смотрите видео