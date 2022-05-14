Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – Bloomberg

Президент Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме. Он будет проходить в Давосе с 22 по 26 мая.

Зеленский обратится к участникам форума по видеосвязи. Выступление намечено на 23 мая.

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Президент выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Зеленский выступит с виртуальной речью на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе. Выступление состоится 23 мая – в день открытия конференции.

Кроме этого форум лично посетят министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

Мир находится в историческом поворотном моменте, и это требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем,

– заметил пресс-секретарь ВЭФ Янн Цопф.

Он подытожил, что обсуждение вместе с украинскими чиновниками событий в правительстве, бизнесе и обществе, а также будущего Украины, которое повлияет на все глобальное сообщество, будет важным "украинским моментом".

Кратко о воровстве оккупантами зерна и влиянии этого на ситуацию в мире

Зеленский рассказал, что российские захватчики перекрывают украинские порты, что создает значительные препятствия в экспорте зерна. Это может привести к голоду во многих странах Африки и Азии.

Кроме этого, по словам главы государства, есть государства, которые хотели купить у страны-террориста украденное в Украине зерно. Однако он пока не объявил названия этих стран, ведь они пока не заключили официальных соглашений с Россией.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что захватчики уже вывезли из области примерно 100 тысяч тонн зерна. Такой объем мог бы обеспечить нужды местных жителей почти на 3 года. Однако оккупанты решили оставить украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, на грани голода.

В то же время, в Запорожской области россияне также отбирают у фермеров зерно. Чеченцы сначала предлагают обменять его на солярку или купить за копейки. В случае отказа оккупанты просто угрожают оружием и все забирают. Украденное зерно они вывозят в направлении Крыма.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что захватчики могут украсть в Украине зерна на сотни миллионов долларов .

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