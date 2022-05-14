Зеленський звернеться до учасників форуму по відеозв'язку. Виступ запланований на 23 травня.

До теми Росія вже відверто погрожує, що в десятках країн через війну буде голод, – Зеленський

Президент виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Зеленський виступить з віртуальною промовою на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Виступ відбудеться 23 травня – у день відкриття конференції.

Окрім цього, форум особисто відвідають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та мер Києва Віталій Кличко.

Світ перебуває в історичному поворотному моменті, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем,

– зауважив речник ВЕФ Янн Цопф.

Він підсумував, що обговорення разом з українськими високопосадовцями подій в уряді, бізнесі та суспільстві, а також майбутнього України, яке вплине на всю глобальну спільноту, буде важливим "українським моментом".

Коротко про крадіжки окупантами зерна та вплив цього на ситуацію у світі

Зеленський розповів, що російські загарбники перекривають українські порти, що створює значні перешкоди експорту зерна. Це може спричинити голод у багатьох країнах Африки та Азії.

Окрім цього, за словами глави держави, є держави, які хотіли купити у країни-терористки вкрадене в Україні зерно. Однак він наразі не оголосив назви цих країн, адже вони поки не уклали офіційні угоди з Росією.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що загарбники вже вивезли з області приблизно 100 тисяч тонн зерна. Такий обсяг міг би забезпечити потреби місцевих жителів майже на 3 роки. Проте окупанти вирішили залишити українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, на межі голоду.

Водночас на Запоріжжі росіяни також відбирають у фермерів зерно. Чеченці спершу пропонують обміняти його на солярку або купити за копійки. У разі відмови окупанти просто погрожують зброєю та все забирають. Вкрадене зерно вони вивозять у напрямку Криму.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що загарбники можуть вкрасти в Україні зерна на сотні мільйонів доларів.

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