Зеленский уже прибыл в США: почтил память погибших в терактах 11 сентября – первые фото

Владимир Зеленский во второй раз за месяц прибыл в США. Там украинский президент примет участие в сессии Генассамблеи ООН.

О том, что глава государства уже в Нью-Йорке, в Зеленского сообщили в 23:34 по киевскому времени. Отметим, что разница во времени между городами составляет 7 часов.

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Зеленский почтил память Джона Скалы

По информации Укринформа, президент Зеленский начал свой визит, почтив память погибших во время теракта 11 сентября 2001 года. Он посетил мемориальный комплекс, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов, и возложил цветы к табличке с именем Джона (Ивана) Скалы – полицейского украинского происхождения. Когда 20 лет назад 31-летнего парамедика и офицера портовой полиции и его коллег сообщили о терактах, тот добровольно вызвался спасать людей. В горящем здании он оставался до последнего.



Зеленский посетил мемориал "11 сентября" / Фото Укринформа



Президент почтил память полицейского украинского происхождения / Фото Укринформ

Почему президент Украины снова приехал в США

Как отметили в Офисе Президента, в Нью-Йорке глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. По предварительной информации, это произойдет во второй половине дня 22 сентября.

Зеленский также проведет в США ряд встреч – с лидерами других государств, представителями международных организаций, представителями бизнеса, инвесторами, а также с украинской диаспорой.

В начале сентября Зеленский встретился с Байденом

Украинский президент в начале осени посетил США с официальным визитом. 1 сентября он встретился с американским президентом Джо Байденом. На повестке дня были вопросы безопасности и энергетические вопросы, а также обновления стратегического партнерства. Байден подчеркнул, что США твердо поддерживают членство Украины в НАТО. К тому же, пообещал предоставить Украине военную помощь и выделить 60 миллионов долларов из-за агрессии России. Кроме этого, политики заключили оборонительное и космическое соглашение.