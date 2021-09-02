Зеленский забыл посоветоваться с Байденом о его визите в Украину
Источник:24 канал
В начале встречи Джо Байден заявил, что хотел бы посетить Украину еще раз. После встречи тет-а-тет с Президентом США Зеленский признался, что забыл пообщаться с Байденом о его визите.
Зеленский заявил, что это ранее обсуждали во время телефонных разговоров. Об этом президент рассказал во время небольшой встречи с журналистами в Украинском доме в Вашингтоне.
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Зеленский объяснил, что не общался с Байденом о визите в Украину
Честно скажу, что вспомнил об этом после встречи уже, что нужно было проговорить более подробно относительно визита президента США,
– отметил Президент Украины.
Он также признался, что стоило бы проговорить этот вопрос подробнее. Однако перед тем о визите коммуницировали команды президентов. Между тем Зеленский заверил, что он думает, что президент приедет в Украину.
Владимир Зеленский рассказал о встрече с Джо Байденом: смотрите видео
Коротко о визите Зеленского в США и встрече с Джо Байденом
- Владимир Зеленский прибыл в Штаты 31 августа. В этот же день он встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом, министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, презентовал План трансформации Украины.
- 1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Президенты сначала сделали несколько заявлений для журналистов, а затем два часа общались лично.
- После этого опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В частности страны согласовали противодействие агрессии России, деятельность в космосе, реформирование судебной системы, энергетическую безопасность. Подробнее о результатах встречи читайте здесь.