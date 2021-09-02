Зеленский забыл посоветоваться с Байденом о его визите в Украину

В начале встречи Джо Байден заявил, что хотел бы посетить Украину еще раз. После встречи тет-а-тет с Президентом США Зеленский признался, что забыл пообщаться с Байденом о его визите.

Зеленский заявил, что это ранее обсуждали во время телефонных разговоров. Об этом президент рассказал во время небольшой встречи с журналистами в Украинском доме в Вашингтоне.

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Зеленский объяснил, что не общался с Байденом о визите в Украину

Честно скажу, что вспомнил об этом после встречи уже, что нужно было проговорить более подробно относительно визита президента США,

– отметил Президент Украины.

Он также признался, что стоило бы проговорить этот вопрос подробнее. Однако перед тем о визите коммуницировали команды президентов. Между тем Зеленский заверил, что он думает, что президент приедет в Украину.

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