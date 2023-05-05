А когда они еще находят, – Зеленский заинтриговал упоминанием о флоте морских дронов

Платформа United 24 помогает создавать первый флот морских дронов. Президент Владимир Зеленский намекнул на очень успешное использование этих средств.

Зеленский подчеркнул, что создание такого флота увлекает. Об этом глава государства рассказал на мероприятии к первой годовщине фандрейзинговой платформы United24. 24 Канал.

Кстати говоря Сейчас засада и охота – Ступак предположил, когда морские дроны порадуют новостями

А когда они еще находят...И они находят,

– намекнул Зеленский.

После этого весь зал с улыбкой поаплодировал. Далее президент отметил, что продолжать эту тему не стоит, хотя она очень приятна.

Кстати, ранее Зеленский заявлял, что морские дроны – ноу-хау, принесшее определенный результат.

Что известно о флоте морских дронов