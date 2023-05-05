А когда они еще находят, – Зеленский заинтриговал упоминанием о флоте морских дронов
5 мая 2023, 16:00Читати новину українською
Платформа United 24 помогает создавать первый флот морских дронов. Президент Владимир Зеленский намекнул на очень успешное использование этих средств.
Зеленский подчеркнул, что создание такого флота увлекает. Об этом глава государства рассказал на мероприятии к первой годовщине фандрейзинговой платформы United24. 24 Канал.
Кстати говоря Сейчас засада и охота – Ступак предположил, когда морские дроны порадуют новостями
А когда они еще находят...И они находят,
– намекнул Зеленский.
После этого весь зал с улыбкой поаплодировал. Далее президент отметил, что продолжать эту тему не стоит, хотя она очень приятна.
Кстати, ранее Зеленский заявлял, что морские дроны – ноу-хау, принесшее определенный результат.
Что известно о флоте морских дронов
- 11 ноября 2022 года объявили о создании первого в мире флота из 100 морских дронов. Донаты на дроны собирают через фандрейзинговую платформу United24.
- Один аппарат стоит 10 миллионов гривен. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью.
- По состоянию на начало марта через United24 задонатили более 500 миллионов гривен на первый в мире флот морских дронов.