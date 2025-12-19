Если не будет поддержки Украины, Европа будет платить кровью, – Зеленский

Украинский лидер настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово. Если не делать этого, то риск распространения войны на ЕС резко возрастает.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 18 декабря.

Смотрите также Кулеба ответил, почему Зеленский до сих пор не назначил главу ОП

Что говорит Зеленский о помощи Украине?

Президент Украины во время на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета заявил, что поддерживает позицию, которую высказывал премьер Польши Дональд Туск о том, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.

Если не поддерживать Украину, оставить ее наедине..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью,

– сказал Зеленский.

Он предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставке оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – объяснил украинский политик.

"Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что может гарантировать безопасность Украине?