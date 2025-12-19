Если не будет поддержки Украины, Европа будет платить кровью, – Зеленский
- Зеленский подчеркнул, что без поддержки Украины растет риск распространения войны на Европу.
- Если поддержка уменьшится, это повлияет на поставки оборудования на фронт и производство дронов в Украине.
Украинский лидер настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово. Если не делать этого, то риск распространения войны на ЕС резко возрастает.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции 18 декабря.
Что говорит Зеленский о помощи Украине?
Президент Украины во время на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета заявил, что поддерживает позицию, которую высказывал премьер Польши Дональд Туск о том, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.
Если не поддерживать Украину, оставить ее наедине..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью,
– сказал Зеленский.
Он предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставке оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – объяснил украинский политик.
"Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление", – резюмировал Владимир Зеленский.
Что может гарантировать безопасность Украине?
Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил о нехватку определенных типов ракет для части систем противовоздушной обороны Украины. "Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать", – сказал он.
К слову, израильский обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что членство в НАТО не гарантирует безопасность Украины, и подчеркивает важность сильной армии и военной и экономической поддержки.
По словам эксперта, гарантии безопасности зависят от доброй воли сторон, мобилизации ресурсов, стратегии и современного вооружения, но основной защитой являются собственные силы Украины.