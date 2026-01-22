Мадуро оказался в Нью-Йорке, а Путин до сих пор не в суде, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Николаса Мадуро арестовали и доставили в суд, тогда как Владимир Путин, несмотря на четыре года войны, все еще на свободе.
- Зеленский отметил, что Путин достиг определенных успехов в остановке Европы от конфискации российских активов, которые были заморожены в пользу Украины.
Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро арестовали и доставили в суд. В то же время глава Кремля Владимир Путин, несмотря на почти четыре года полномасштабной войны против Украины, до сих пор остается у власти.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
О чем Зеленский говорил в Давосе?
Владимир Зеленский отметил, что каждый год приносит что-то новое, и сейчас в фокусе международного внимания оказался вопрос Гренландии. По его словам, стало очевидно, что многие мировые лидеры не имеют четкого понимания, что с этим делать, поэтому преимущественно ждут, что "Америка перегорит этой темой".
Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. Были разные мнения об этом. Но факт есть факт – Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде,
– сказал глава государства.
Он подчеркнул, что речь идет уже о четвертом годе крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой, а тот, кто ее развязал, не только остается на свободе, но и продолжает бороться за свои замороженные активы в Европе.
Также Зеленский добавил, что Путин даже имеет "определенные успехи" в вопросе российских активов. По его словам, главе Кремля удалось остановить Европу, которая в итоге отказалась от конфискации российского имущества в пользу Украины – соответствующее решение было заблокировано.
Справка. Международный уголовный суд (МУС) в марте 2023 года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей в Россию.
Как США задержали Мадуро?
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что США могли бы осуществить операцию против Кадырова, подобную той, что была против Мадуро. Он предположил, что, возможно, Путин тогда задумается.