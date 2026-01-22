Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

О чем Зеленский говорил в Давосе?

Владимир Зеленский отметил, что каждый год приносит что-то новое, и сейчас в фокусе международного внимания оказался вопрос Гренландии. По его словам, стало очевидно, что многие мировые лидеры не имеют четкого понимания, что с этим делать, поэтому преимущественно ждут, что "Америка перегорит этой темой".

Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. Были разные мнения об этом. Но факт есть факт – Мадуро в суде в Нью-Йорке, извините, но Путин не в суде,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет уже о четвертом годе крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой, а тот, кто ее развязал, не только остается на свободе, но и продолжает бороться за свои замороженные активы в Европе.

Также Зеленский добавил, что Путин даже имеет "определенные успехи" в вопросе российских активов. По его словам, главе Кремля удалось остановить Европу, которая в итоге отказалась от конфискации российского имущества в пользу Украины – соответствующее решение было заблокировано.

Справка. Международный уголовный суд (МУС) в марте 2023 года выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей в Россию.

Как США задержали Мадуро?