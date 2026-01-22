Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про що Зеленський говорив у Давосі?

Володимир Зеленський зазначив, що кожен рік приносить щось нове, і нині у фокусі міжнародної уваги опинилося питання Гренландії. За його словами, стало очевидно, що багато світових лідерів не мають чіткого розуміння, що з цим робити, тож переважно чекають, що "Америка перегорить цією темою".

Трамп провів операцію у Венесуелі і Мадуро був заарештований. Були різні думки про це. Але факт є фактом – Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді,

– сказав глава держави.

Він наголосив, що йдеться вже про четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, а той, хто її розв'язав, не лише залишається на свободі, а й продовжує боротися за свої заморожені активи в Європі.

Також Зеленський додав, що Путін навіть має "певні успіхи" у питанні російських активів. За його словами, очільнику Кремля вдалося зупинити Європу, яка в підсумку відмовилася від конфіскації російського майна на користь України – відповідне рішення було заблоковане.

Довідка. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні 2023 року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей у Росію.

