Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Про що Зеленський говорив у Давосі?
Володимир Зеленський зазначив, що кожен рік приносить щось нове, і нині у фокусі міжнародної уваги опинилося питання Гренландії. За його словами, стало очевидно, що багато світових лідерів не мають чіткого розуміння, що з цим робити, тож переважно чекають, що "Америка перегорить цією темою".
Трамп провів операцію у Венесуелі і Мадуро був заарештований. Були різні думки про це. Але факт є фактом – Мадуро в суді в Нью-Йорку, вибачте, але Путін не в суді,
– сказав глава держави.
Він наголосив, що йдеться вже про четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, а той, хто її розв'язав, не лише залишається на свободі, а й продовжує боротися за свої заморожені активи в Європі.
Також Зеленський додав, що Путін навіть має "певні успіхи" у питанні російських активів. За його словами, очільнику Кремля вдалося зупинити Європу, яка в підсумку відмовилася від конфіскації російського майна на користь України – відповідне рішення було заблоковане.
Довідка. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні 2023 року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей у Росію.
Як США затримали Мадуро?
У ніч з 2 на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели – Каракасу. Цілями атаки стали урядові будівлі та військові бази Венесуели. Згодом стало відомо, що американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв, а також у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що США могли б здійснити операцію проти Кадирова, подібну до тієї, що була проти Мадуро. Він припустив, що, можливо, Путін тоді задумається.